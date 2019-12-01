Cárdenas, más vigente que nunca: Gaby Molina

Cárdenas, más vigente que nunca: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:24:18
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Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- En el 56 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, Gaby Molina destacó la vigencia de su pensamiento político y social, basado en la justicia, la soberanía nacional y la convicción de que el desarrollo debe traducirse en mejores condiciones de vida para el pueblo. Señaló que el cardenismo representa una tradición histórica que mantiene como prioridad reducir las desigualdades y garantizar derechos.

La presidenta de PAR: ES señaló que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, tuvo la posibilidad de acompañar de cerca la implementación de programas que tenían como fin llevar justicia social y garantizar derechos como la educación, mismos que fueron la antesala de la estrategia integral que hoy vive la entidad gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con el estado. 

Gaby Molina subrayó que los principios de justicia social y atención a las causas de la desigualdad encuentran continuidad en iniciativas como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, que articulan acciones institucionales, inversión y diálogo con las comunidades para responder a rezagos históricos.

La exlegisladora y exsecretaria de estado enfatizó la relevancia del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río, que busca fortalecer la coordinación entre gobiernos, articular servicios de bienestar e impulsar economías locales solidarias y sustentables. “Honrar el legado del general significa mantener vigentes sus ideales mediante acciones concretas que contribuyan a la justicia social, el desarrollo de las regiones y el bienestar de las familias”, finalizó.

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