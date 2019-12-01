Cárcel a quien atropelle alcoholizado o bajo el efecto de sustancias ilícitas: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Matar mientras se conduce intoxicado por el alcohol o alguna droga no es un accidente, sino un acto criminal que debe tener una sentencia ejemplar aseguró el diputado priista Memo Valencia, al proponer penas más severas y la creación de un nuevo tipo penal autónomo, homicidio vehicular agravado, al reformar el artículo 137 y adicionar el 117 BIS del Código Penal del Estado de Michoacán.

"Todos conocemos algún caso, el padre que no regresó a casa porque un borracho lo chocó, el hijo que fue atropellado y falleció o la madre que quedó en silla de ruedas por culpa de personas con los sentidos alterados. Los culpables siguen con su vida con solo un detrimento económico, y en el menor de los casos, con un cierto remordimiento, simplemente porque no fue su intención, eso no es justicia, eso es complicidad institucional”, afirmó.

Aseguró el legislador que ya no es suficiente una reparación del daño, porque son vidas humanas las que se arrebatan por la imprudencia e irresponsabilidad de ir al volante cuando se ha bebido o ingerido algún estupefaciente.

"La adición al artículo 117 BIS del Código Penal del Estado busca imponer una pena de 10 a 20 años de prisión, además de la suspensión definitiva de la licencia de conducir y un esquema robusto de reparación del daño, a quienes priven de la vida a alguien por conducir bajo el influjo de alcohol o estupefacientes”, mencionó.

Memo Valencia indicó que no se puede seguir legislando con miedo y que solo se castiguen "errores" de quienes conducen, “estamos hablando de proteger vidas” de las y los michoacanos, “este Congreso tiene que decidir de qué lado está, del que comete un crimen o del que sufre las consecuencias y yo ya decidí”.

A la iniciativa del diputado del Revolucionario Institucional se sumaron 12 legisladores.