Caravana Jalo x las Mujeres se extiende a estados en emergencia por lluvias

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció la donación de 32 mil productos de gestión menstrual para mujeres y niñas afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, como parte de la Caravana Jalo x las Mujeres, que ahora se suma a las acciones de ayuda humanitaria del Gobierno de Michoacán.

La secretaria explicó que esta acción parte del reconocimiento de una realidad muchas veces invisibilizada: la menstruación no se detiene en una emergencia, y las mujeres y niñas continúan enfrentando necesidades básicas incluso en contextos de desastre.

“Garantizar la gestión menstrual es una cuestión de salud, dignidad y derechos humanos. No se trata solo de repartir productos, sino de asegurar que ninguna mujer o niña enfrente la emergencia sin las condiciones mínimas para su bienestar físico y emocional”, afirmó. La entrega de los insumos se realizará a través del Centro de Acopio del DIF Michoacán, que canalizará la ayuda junto con los víveres y artículos recolectados para las comunidades más afectadas.

La titular de Seimujer destacó que, además de prevenir infecciones por el uso de materiales insalubres, estos insumos permiten que las mujeres mantengan su participación en la vida comunitaria y no sean excluidas de los espacios de ayuda, educación o reconstrucción. “Cuando una mujer tiene acceso a productos de gestión menstrual, puede continuar participando, moverse, decidir y mantenerse activa. La menstruación digna también es un tema de igualdad y reconstrucción social”, puntualizó.

Con esta iniciativa, Michoacán incluye la dignidad menstrual como parte de su respuesta ante emergencias, con lo que reafirma que la solidaridad también se construye desde la igualdad.