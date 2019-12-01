Capacitan sobre autismo al personal del Aeropuerto Internacional de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 18:42:59

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2026.- Para fortalecer la comprensión del autismo y promover entornos en los que se reconozcan y respeten las necesidades, preferencias y autonomía de las personas autistas durante sus viajes, el Sistema Municipal DIF de Querétaro ofreció capacitación sobre el subprograma De Mil Colores a personal del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), informó Gabriela Valencia García, directora de la dependencia municipal.

Explicó que la actividad estuvo a cargo de personal del Sistema Municipal DIF, a través de la administración del subprograma De Mil Colores y contó con la participación de 74 trabajadores de distintas áreas del aeropuerto, entre ellas seguridad, migración, atención y servicio al cliente, áreas administrativas y representantes de diversas aerolíneas.

“Durante la capacitación, las y los asistentes conocieron la finalidad del subprograma y el significado del cordón distintivo que utilizan las personas autistas”.

Este recurso, dijo, permite comunicar de manera discreta que quien lo porta puede requerir comprensión, apoyos específicos o ciertas consideraciones durante su estancia y desplazamiento por espacios públicos, como las instalaciones aeroportuarias.

“La sensibilización del personal resulta relevante para favorecer una experiencia de viaje más accesible y respetuosa, ya que el tránsito por un aeropuerto puede implicar diversos estímulos sensoriales, procedimientos y tiempos de espera. Por ello, comprender el significado del cordón distintivo y reconocer que cada persona autista tiene necesidades y preferencias particulares contribuye a generar condiciones que favorezcan su bienestar, autonomía y participación para respetar su dignidad y sus decisiones”.

Señaló que, como parte de estas acciones, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro se reproduce un video informativo que explica el significado del cordón distintivo de De Mil Colores.

“Este material permite que tanto el personal aeroportuario como las personas usuarias conozcan la función de este recurso y sepan cómo reconocerlo”.

Asimismo, señaló que está programada una nueva capacitación para el mes de noviembre, para dar seguimiento a las actividades de información y sensibilización entre los colaboradores del aeropuerto.

“A través de este subprograma De Mil Colores se promueve la comprensión y el respeto a la neurodiversidad, así como la construcción de espacios públicos más accesibles, donde las personas autistas y sus familias puedan desenvolverse con mayor autonomía, seguridad y bienestar”.