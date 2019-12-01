Capacitan a autoridades municipales de la FGE de Michoacán para mejorar la forma en que reciben y canalizan las denuncias

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, inició una jornada de capacitación dirigida a autoridades municipales de la región Morelia, con el fin de mejorar la forma en que se reciben y canalizan las denuncias, así como la atención a víctimas.

Durante la apertura del programa “Fortalecimiento de la Actuación Municipal en la Canalización de Denuncias y Atención a Víctimas”, el fiscal destacó que esta iniciativa responde al cumplimiento de una resolución judicial y forma parte de una estrategia institucional para optimizar la respuesta de las autoridades locales frente a la ciudadanía. También destacó que el primer contacto es clave para generar confianza, ya que es en ese momento donde las personas definen su percepción sobre las instituciones.

La capacitación está dirigida a titulares de sindicaturas, áreas jurídicas y direcciones de la mujer de los ayuntamientos, quienes suelen ser el primer vínculo con las víctimas. En este contexto, se enfatizó la importancia de brindar una atención empática, clara y efectiva, reconociendo que quienes acuden a una instancia pública no solo buscan iniciar un proceso legal, sino también ser escuchados y orientados de manera adecuada.

El programa incluye herramientas para la correcta canalización de denuncias, la actuación como primer respondiente y la incorporación de la perspectiva de género, así como un enfoque integral en la atención a víctimas, con el propósito de evitar la revictimización y garantizar un trato digno. Además, se informó que esta acción cuenta con la colaboración del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), que apoyará en la difusión de la convocatoria entre los ayuntamientos.

Las actividades se desarrollaron en el Auditorio del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE y representan el inicio de una estrategia que se extenderá gradualmente a otras regiones del estado. Con ello, la institución busca consolidar un modelo de atención más cercano, humano y eficaz, que permita a la ciudadanía acceder de manera real y oportuna a la justicia.