Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la profesionalización de su personal y promover una actuación institucional con perspectiva de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo la capacitación denominada “Los Derechos Político-Electorales como Derechos Humanos”, en la que participaron 348 personas servidoras públicas.

Sobre el particular se informó que dicha actividad se desarrolló en modalidad híbrida, con la asistencia de 80 participantes de manera presencial y 268 a través de la plataforma Google Meet, entre integrantes de la triada investigadora, personal administrativo y de estructura de la institución.

La capacitación fue impartida por el doctor Gumesindo García Morelos, especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del personal sobre los derechos político-electorales como parte fundamental de los derechos humanos, mediante la identificación de su alcance, principios y mecanismos de protección, a fin de favorecer su respeto y garantía en el ejercicio de las funciones institucionales.

Asimismo, permitió reforzar la importancia de los principios de igualdad, legalidad y no discriminación como elementos esenciales para el desempeño de las responsabilidades de las personas servidoras públicas, contribuyendo a una actuación apegada al respeto de los derechos fundamentales.