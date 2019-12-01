Capacitación en atención al adulto mayor fortalece la formación ciudadana en Morelos: Julio César Conejo Alejos

Capacitación en atención al adulto mayor fortalece la formación ciudadana en Morelos: Julio César Conejo Alejos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 12:40:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Con el objetivo de brindar herramientas prácticas y teóricas a las personas interesadas en el cuidado y atención de adultos mayores, el Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con el Instituto Fénix, impulsa el curso “Fundamentos Básicos de Atención del Paciente Mayor”.

Esto, a fin de fomentar una cultura de respeto, empatía y servicio hacia el adulto mayor, ofreciendo conocimientos que permitan mejorar la calidad de la atención en el ámbito familiar y profesional.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, detalló que el curso iniciará el jueves 13 de noviembre, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, con cupo limitado a 30 participantes. 

“Estas acciones fortalecen la formación de la ciudadanía y promueven una comunidad más preparada y solidaria. Queremos que Morelos sea un municipio con causa, donde se generen oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo humano”, subrayó.

En ese tenor, se dio a conocer que el costo único es de 700 pesos y las inscripciones ya están abiertas. Por lo que, los interesados deberán presentar copias de CURP, INE y acta de nacimiento, así como llevar útiles para tomar apuntes.

Para mayores informes, pueden acudir al Departamento de Cultura, Educación, Salud y Deporte, encabezado por Lupita López Orozco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 
Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Nueva ola de violencia deja 6 muertos y un herido en Sinaloa
Más información de la categoria
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Claudia Sheinbaum presenta Copa Mundial FIFA 2026: “Es momento para compartirle al mundo lo que es México"
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Revelan principales causas de muerte en México
Comentarios