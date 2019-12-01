Capacitación en atención al adulto mayor fortalece la formación ciudadana en Morelos: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 12:40:11

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Con el objetivo de brindar herramientas prácticas y teóricas a las personas interesadas en el cuidado y atención de adultos mayores, el Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con el Instituto Fénix, impulsa el curso “Fundamentos Básicos de Atención del Paciente Mayor”.

Esto, a fin de fomentar una cultura de respeto, empatía y servicio hacia el adulto mayor, ofreciendo conocimientos que permitan mejorar la calidad de la atención en el ámbito familiar y profesional.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, detalló que el curso iniciará el jueves 13 de noviembre, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, con cupo limitado a 30 participantes.

“Estas acciones fortalecen la formación de la ciudadanía y promueven una comunidad más preparada y solidaria. Queremos que Morelos sea un municipio con causa, donde se generen oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo humano”, subrayó.

En ese tenor, se dio a conocer que el costo único es de 700 pesos y las inscripciones ya están abiertas. Por lo que, los interesados deberán presentar copias de CURP, INE y acta de nacimiento, así como llevar útiles para tomar apuntes.

Para mayores informes, pueden acudir al Departamento de Cultura, Educación, Salud y Deporte, encabezado por Lupita López Orozco.