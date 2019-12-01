Capacita PAN a estructuras municipales que pintarán de azul a Michoacán en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 19:23:22

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de Noviembre del 2025.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), capacitó este fin de semana a las estructuras municipales que pintarán de azul a Michoacán en el 2027.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN en Michoacán, explicó que Acción Nacional es un partido unido que mantiene un trabajo permanente para rescatar al estado de la grave crisis en que lo mantienen los gobiernos de Morena.

“Acción Nacional es el único partido que, en unidad, rescatará a Michoacán de la grave crisis en que se encuentra, a causa de los malos gobiernos autoritarios del cártel de Morena y sus perversos aliados”, señaló.

El Jefe Estatal del PAN precisó que en los trabajos de capacitación participaron más de 300 liderazgos y militantes de Acción Nacional, provenientes de las diversas regiones de Michoacán, quienes ahora ampliaron sus conocimientos en temas como Trabajo Interno, Finanzas, Organización, Proceso de Elecciones, Planeación Estrategia y Comunicación.

“Es claro que Acción Nacional es el único partido que capacita a sus liderazgos y militantes, por lo que no habrá duda que Michoacán se pintará de azul en el 2027”, preciso Quintana Martínez.

A este encuentro asistieron presidentas y presidentes de los Comités Directivos Municipales, alcaldesas y alcaldes, diputadas y diputados locales, legisladores y legisladoras federales, así como integrantes del Sistema PAN.