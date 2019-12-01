Capacita gobierno de Alfonso Martínez Alcázar a policías en Shangai, China

Capacita gobierno de Alfonso Martínez Alcázar a policías en Shangai, China
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 20:24:15
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Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2027.- Como parte de las acciones de profesionalización que impulsa el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para contar con una Policía Morelia más capacitada, agentes de la corporación participan en un seminario de Seguridad de la Información, en Shangai, China.

Los oficiales de la Policía Morelia, Orlando Chávez Alvarado y Héctor Alcaraz Bárcenas, están presentes del 19 de octubre al 8 de noviembre, en este seminario de alto nivel internacional que se lleva a cabo en el país asiático.

El objetivo general es estudiar temas relacionados con la seguridad de datos, tecnología aplicada a la seguridad, ciberseguridad y ciber ataques. Algunas de las conferencias y talleres a los que asistirán, son: Simulacros de ciberseguridad y respuesta a incidentes de seguridad de la información; Seguridad web, pruebas de penetración, tecnologías de ciberdefensa y gestión de vulnerabilidades; Análisis y prevención de riesgos de seguridad de la Inteligencia Artificial; entre otros.

Además, los agentes asistirán al Parque Demostrativo de la lndustria de la Ciberseguridad de Shanghái; Beijing Lingzhong Space Technology Co Ltd; Instituto de Investigación de Gobernanza Digital de Shanghái; por mencionar algunos.

Cabe destacar que el programa académico es resultado de la coordinación del Gobierno de Morelia con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, institución con la que el Alcalde, Alfonso Martínez ha construido destacables alianzas a favor de la seguridad de la capital.

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