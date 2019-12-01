Capacita CEPCQ en manejo de riesgos de hidrocarburos junto con PEMEX

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- En un ejercicio de colaboración interinstitucional a favor del cuidado de la integridad de la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo la capacitación denominada "Riesgos de emergencias en el manejo de hidrocarburos", impartida a personal operativo de instituciones de seguridad y cuerpos de emergencia de la entidad.

Durante este ejercicio, el director general de la CEPCQ, Javier Amaya Torres, subrayó que la prevención es la base para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, protegiendo lo más valioso: la vida y el bienestar de las y los queretanos.

“Celebramos la realización de capacitaciones como esta, que nos permiten consolidar la preparación de nuestro personal, elevando la capacidad de respuesta en beneficio de las y los queretanos”, expresó.

Durante este ejercicio formativo, orientado a fortalecer los esquemas de prevención y reacción ante incidentes relacionados con el manejo de hidrocarburos, se abordaron temas técnicos sobre protocolos de seguridad, coordinación interinstitucional y estrategias de mitigación de riesgos, entre otros aspectos.

Asimismo, las autoridades presentes en la realización de este ejercicio destacaron la importancia de sumar esfuerzos y reforzar conocimientos en materia de seguridad energética, privilegiando en todo momento la protección de la población y la integridad del personal de primera respuesta.

La jornada de capacitación contó con la participación de personal operativo y directivo de la CEPCQ, así como representantes de cuerpos de emergencia de distintos municipios, de las coordinaciones municipales de Protección Civil, así como Policía Estatal y municipales, Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), entre otras instituciones, con el objetivo de fortalecer los esquemas de prevención y reacción ante incidentes relacionados con el manejo de hidrocarburos.