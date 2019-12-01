Capacidad y cercanía diferencian trayectoria de Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- En un momento en el que la ciudadanía demanda perfiles con experiencia probada y capacidad para dar resultados, Gaby Molina ha construido una trayectoria marcada por la cercanía con la gente, el trabajo territorial y una gestión orientada a resolver problemas. Hoy, esa misma forma de hacer política la acompaña en los brigadeos que realiza en distintas regiones del estado para fortalecer la Defensa de la Soberanía y la Transformación, con un mensaje de unidad y paz.

Con 25 años de servicio público, la aspirante ha mantenido una constante en cada una de las responsabilidades que ha desempeñado: escuchar antes de decidir, ordenar instituciones para hacerlas más eficientes y privilegiar el diálogo con las y los michoacanos. Esa consistencia, más que una suma de cargos, ha definido una forma de ejercer el servicio público que hoy respalda su proyecto para Michoacán.

Uno de los ejemplos más visibles fue su paso por la Secretaría de Educación, donde se consolidó como la titular con mayor permanencia en el cargo, con más de 3 años y medio en un sector históricamente complejo. Durante su gestión, Michoacán completó cuatro ciclos escolares consecutivos sin paros generalizados, alcanzó el primer lugar nacional en la reducción del rezago educativo al incorporar a las aulas a 159 mil personas y garantizó el pago puntual de 113 quincenas al magisterio, además de impulsar más de 30 mil acciones de justicia laboral para maestras y maestros.

A ello se suman medidas orientadas a transparentar el manejo de los recursos públicos logrando que por primera vez la ASF no haya emitido observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial. Además de colocar a Michoacán en primer lugar por la entrega de libros de texto, e impulsar la mayor política de fomento a la lectura con En Michoacán Se Lee y la creación de la editorial Cuarta República.

Sin embargo, su historia de trabajo no comenzó en Educación. Como secretaria de Cultura encabezó la reactivación de la vida artística y cultural tras la pandemia, fortaleciendo los Semilleros Creativos y respaldando a creadores, comunidades indígenas y al sector cultural para recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y cohesión social.

Antes, desde el Congreso del Estado, promovió reformas a favor de los artesanos, comunidades indígenas, en materia de derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres, protección de la niñez, educación y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión impulsó la modernización y digitalización de la institución para ampliar su cobertura, mientras que en el Instituto Michoacano de la Juventud creó el programa Voluntariado Juvenil.

Más allá de los cargos, quienes la acompañan en los recorridos por municipios y comunidades destacan que Gabriela Molina mantiene el mismo sello con el que ha construido su carrera: caminar el territorio, escuchar a las personas y mantener un contacto permanente con quienes enfrentan los retos cotidianos. Esa cercanía, afirman, es la que hoy fortalece las brigadas por la Defensa de la Soberanía y la Transformación.