Caos, confrontación y acusaciones: el fallido primer informe de Gabriel Molinero en Charo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 15:31:06
Charo, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas se convirtió en una muestra de la incapacidad política del presidente municipal de Charo, Gabriel Molinero Villaseñor, quien en su primer informe de gobierno protagonizó una caótica sesión de Cabildo marcada por gritos, abucheos y desorden.

Desde la mitad del evento, estuvo fuera de control. Ni el propio edil ni el secretario del Ayuntamiento fueron capaces de imponer orden, evidenciando la falta de liderazgo y de respeto institucional que caracteriza a la actual administración.

En su mensaje, Molinero presumió haber ejercido el 95% de los recursos programados, pero evitó abordar los problemas más urgentes del municipio, como los recientes robos y asesinatos en la zona sur. En cambio, centró su discurso en atacar a sus antecesores, a quienes calificó de “ladrones y saqueadores”, pese a haberlos invitado al acto.

La escena, que incomodó incluso a algunos de sus aliados, confirmó el clima de división que se vive en Charo bajo su mandato. Lejos de unir a la población, Molinero optó por discursos confrontativos y acusaciones sin sustento que generaron sorpresa y malestar entre los asistentes.

El momento más tenso se vivió cuando el regidor Eloy Arreola Yépez, encargado de responder el informe en representación de los regidores de elección proporcional, llamó a la unidad y pidió dejar a un lado los colores partidistas para trabajar por el desarrollo del municipio. Sus palabras fueron recibidas con gritos y rechiflas de sectores afines al edil, lo que dejó claro que el presidente municipal ha permitido —o fomentado— un ambiente hostil contra las voces críticas.

Arreola Yépez también recordó que gran parte de los logros presentados por Molinero corresponden a gestiones de la administración anterior y a inversiones de los gobiernos estatal y federal, dejando en evidencia la escasa capacidad de gestión propia del actual gobierno municipal.

