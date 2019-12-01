En Morelia, Michoacán, detienen a sujeto que abusó de una niña de nueve años

En Morelia, Michoacán, detienen a sujeto que abusó de una niña de nueve años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 19:09:44
Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Un Juez de Control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de un hombre, de oficio vendedor ambulante, presunto responsable de abuso sexual, cometido en agravio de una niña de 9 años, en un centro comercial de esta ciudad. 

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 7 de agosto, la víctima se encontraba vendiendo dulces en el estacionamiento de un centro comercial, cuando se le acercó el también vendedor, José Luis “N” y  le tocó sus genitales. Ante la agresión, la niña le contó a su abuela lo ocurrido, quien solicitó ayuda de la Policía de Morelia. 

José Luis “N” fue detenido por policías municipales y trasladado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, donde un agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra. 

Tras ser presentado ante el Juez de Control, el investigado fue vinculado a proceso; se le fijó prisión preventiva oficiosa y fue establecido un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

