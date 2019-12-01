Cantos, tradición y folclor llenarán las calles de Quiroga con el TunaFest Internacional 2025 este fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 17:37:19

Quiroga, Michoacán, a 17 de octubre 2025.– “Estamos a un día de que Quiroga se llene de colorido, canto y tradición con el TunaFest Internacional 2025”, expresó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, al invitar a las y los quiroguenses, así como al turismo nacional e internacional, a disfrutar de uno de los eventos culturales más esperados del año.

En ese sentido, recordó que mañana sábado 18 de octubre, el corazón de Quiroga vibrará con la alegría, el folclor y la música de las tunas universitarias provenientes de México, España, Colombia y diversas regiones del país.

Es así que, a partir de las 6:00 de la tarde se realizará la tradicional callejoneada que partirá del Palacio Municipal, seguida de un concierto en la plaza principal, donde las voces, las guitarras y las bandurrias llenarán de vida cada rincón del municipio.

En palabras de la alcaldesa, se destacó que la tuna, más que un grupo musical, es un símbolo de identidad universitaria, una tradición que une generaciones y culturas.

“Su historia nos recuerda que la música y la alegría son lenguajes universales que hermanan pueblos y es, por ello, que realizaremos un convenio internacional de colaboración cultural, al cual está invitados este próximo domingo 19 de octubre”, enfatizó.

Al mismo tiempo, reiteró que el TunaFest Internacional 2025 juega un papel como destino turístico, cultural y tradicional de talla nacional e internacional para Quiroga, consolidando su vocación de pueblo vivo, alegre y orgulloso de sus raíces.

Por ello, Alma Mireya González dijo que desde la administración municipal se impulsa la realización de eventos de esta índole que posicionen a Quiroga como un referente turístico, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.