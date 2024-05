Candidato a edil de Charapan se manifiesta en el PRD

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo del 2024.-Habitantes del municipio de Charapan encabezados por Rubén Torres García, candidato a presidente municipal de esa demarcación, tomaron instalaciones del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

La manifestación obedece a una supuesta imposición en la planilla a la alcaldía, lo que originó la molestia de algunos militantes perreditas.

Al respecto, Torres García prefirió no dar declaraciones por el momento, solo señaló que desde la dirigencia del partido ya se habían comunicado con ellos y estaban a la espera de que Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Sol Azteca arribara a Morelia para reunirse con él.

No descartaron llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto, pero indicaron que no se retiraran del partido, mientras al interior del Comité permanece personal administrativo, según versiones de los manifestantes no se les impedía que pudieran salir del predio.