Cancelan sesión en el Congreso de Querétaro, afirma Gerardo Ángeles

Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre 2025.- Ante la falta de consensos y de varias propuestas que siguen generando los integrantes de la “Cuarta Transformación” en el Congreso, este día se canceló la sesión de Comisión de Planeación y Presupuesto en el que se aprobaría el dictamen del Paquete Fiscal 2026 y las leyes de ingreso de los 18 municipios, afirmó Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la comisión en mención.

“No queremos emitir un dictamen que todavía no lleve el consenso que estamos buscando. Tenemos tiempo, el límite es el 15 de diciembre”; la intención es continuar con el diálogo y las reuniones en los próximos días”.

Explicó que la medida responde a la necesidad de construir consensos entre las distintas fuerzas políticas, especialmente tras las declaraciones y propuestas realizadas por diputadas y diputados de la 4T en ruedas de prensa recientes. “Esta decisión se tomó de manera responsable con la intención de evitar la aprobación de dictámenes sin el respaldo suficiente”.

Reconoció que existen múltiples inquietudes y propuestas en torno al paquete fiscal y las leyes de ingresos, tanto de la oposición como del bloque oficialista pues en particular se han recibido observaciones sobre aspectos técnicos y financieros que requieren análisis para determinar su viabilidad.

“Hay mucha información todavía en el aire, muchas propuestas. Sigamos avanzando y en próximas fechas estaremos sesionando en la comisión para aprobar algo que ya lleve consenso”

Respecto a los tiempos legislativos, se aclaró que la comisión puede sesionar hasta el sábado previo a la sesión de pleno, programada para el 15 de diciembre, fecha límite establecida por la ley para aprobar las leyes de ingresos municipales y el paquete fiscal estatal.

Descartó que la suspensión ponga en riesgo el calendario, al asegurar que aún hay margen para alcanzar acuerdos, pues incluso dijo que la comisión puede sesionar hasta 48 horas antes de la sesión de Pleno, por lo que buscarán alcanzar los consensos durante estos días.

Reiteró que la decisión de posponer la sesión fue tomada directamente por la presidencia de la comisión, tras un fin de semana de reuniones con diputadas y diputados de distintas fracciones. “No se trata de precipitar las cosas, sino de escuchar y seguir dialogando”.