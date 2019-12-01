Cancelan eventos que había programados para este fin de semana en Querétaro en solidaridad a los afectados por inundaciones

Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- Los eventos que se tenían programados para el fin de semana e incluso para este lunes fueron cancelados por las autoridades municipales y estatales como muestra de apoyo y solidaridad por las personas que resultaron afectadas por las inundaciones que se registraron desde el viernes pasado.

El municipio de Querétaro, informó que las actividades programas del Festival Querétaro Experimental que se realizaría durante tres días en calles, andadores y recintos de la ciudad para actividades artísticas se canceló.

Durante viernes, sábado y domingo se tenía contemplado un recorrido acrobático con música en vivo y malabares y, durante los tres días, también se presentaría el pasacalle Chocolitos, de la compañía española Sindicato de los Monstruos, con funciones a las 18:30 horas.

De igual forma, a través de un comunicado, el municipio de Corregidora pospuso la competencia que se tenía programada para este domingo por la mañana.

La misiva detalla que la intención es salvaguardar la integridad de los corredores, así como de la gente que estaría apoyándolos en el trayecto, la nueva fecha se dará a conocer posteriormente.

Además, la cancelación de esta competencia fue para que los equipos de emergencias y de Protección Civil del municipio puedan estar al pendiente de las necesidades de los ciudadanos de dicho municipio, así como cuidar la integridad de los corredores.

“Debido a las recientes lluvias y con el fin de priorizar la seguridad de todas y todos los participantes, la Carrera Corregidora 2025, programada para realizarse el domingo 24 de agosto, será pospuesta hasta nuevo aviso. Asimismo, está decisión busca permitir que los equipos de Protección Civil, seguridad y emergencias concentren sus esfuerzos en la atención derivada de las lluvias, garantizando el cuidado de la población”, señala el comunicado.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Querétaro tenía programada una actividad en las instalaciones la cual fue cancelada derivado de las precipitaciones pluviales que dejó grandes afectaciones, así como dos muertos y una persona que aún está en calidad de desaparecida.