Canal Chapultepec aporta 500 litros de agua por segundo al lago de Pátzcuaro

Canal Chapultepec aporta 500 litros de agua por segundo al lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 10:14:35
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Pátzcuaro, Michoacán, 10 de julio de 2026.- La rehabilitación del canal Chapultepec ya permite la incorporación de 500 litros de agua por segundo al lago de Pátzcuaro, resultado de la recuperación de manantiales y del restablecimiento del flujo natural de este importante afluente, informó la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca).

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que hasta el momento se han intervenido cuatro kilómetros del canal mediante trabajos de desazolve, retiro de maleza acuática y rehabilitación del cauce para restablecer el flujo de agua hacia el lago. Las labores continúan y se prevé que concluyan a finales de julio. En este frente de trabajo ya faltan menos de 300 metros para llegar al cruce que permitirá enlazar con el canal de Ihuatzio.

De manera paralela, Compesca avanza en la rehabilitación del canal de Las Garzas hacia Ihuatzio, donde ya se registra un importante avance y restan alrededor de 600 metros para concluir los trabajos. Una vez finalizada esta intervención, se fortalecerá la conectividad entre ambos canales, mejorando la navegación para pescadores y habitantes de la región, además de favorecer la circulación del agua hacia el lago de Pátzcuaro.

Explicó que, además de incrementar el volumen de agua que recibe el cuerpo de agua, la rehabilitación del canal permite recuperar manantiales y veneros, mejora las condiciones ambientales del ecosistema, facilita la navegación de pescadores y habitantes de la zona.

El funcionario estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para el rescate integral del lago. “Cada canal recuperado representa mejores condiciones para quienes viven de la pesca, y las actividades productivas de la región”, señaló.

Con la conclusión de los trabajos, el canal Chapultepec volverá a operar en óptimas condiciones, aportando agua de manera permanente al lago de Pátzcuaro.

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