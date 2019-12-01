Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- La defensa de los sectores que sostienen el desarrollo de Michoacán será una de las principales prioridades del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la discusión del Paquete Económico y Fiscal 2027, afirmó su coordinadora, la diputada Adriana Campos Huirache, quien adelantó que realizarán una revisión puntual de la propuesta para garantizar que los recursos públicos respondan a las necesidades de las y los michoacanos.

Tras la recepción del paquete económico en el Congreso del Estado, señaló que una vez que sea turnado a las comisiones correspondientes, el GPPRI analizará a detalle los rubros contemplados, la distribución de los recursos y las áreas que requieren mayor fortalecimiento, particularmente el campo, la salud, la educación y la seguridad.

Adriana Campos Huirache subrayó que el campo debe tener un lugar prioritario en el presupuesto estatal, por lo que su bancada insistirá en que se destine al menos el dos por ciento del presupuesto total de Michoacán al sector agropecuario durante 2027, como una medida para respaldar a los productores que han manifestado las afectaciones y dificultades que enfrentan para mantener sus actividades.

La diputada sostuvo que fortalecer al campo significa respaldar la economía de miles de familias, proteger la producción de alimentos y generar oportunidades en las comunidades rurales, por lo que consideró indispensable que el presupuesto contemple apoyos suficientes, programas efectivos y condiciones que permitan recuperar la capacidad productiva del sector.

Asimismo, manifestó que el GPPRI está a favor de la austeridad y del uso responsable de los recursos públicos, siempre que esto no signifique reducir la atención a las necesidades de la población, al tiempo que destacó la importancia de invertir en salud, educación y seguridad, así como impulsar acciones que contribuyan a combatir la pobreza y disminuir las desigualdades, sin generar mayores cargas económicas para las familias michoacanas.

Finalmente, Adriana Campos Huirache aseguró que su bancada mantendrá una postura responsable y vigilante durante el análisis del presupuesto, respaldando las decisiones que beneficien a Michoacán y señalando aquello que deba corregirse, porque el Paquete Económico 2027 debe convertirse en una herramienta para atender las necesidades de la gente, fortalecer los sectores productivos y generar mejores condiciones de desarrollo en todo el estado.