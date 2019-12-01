Morelia, Michoacán. 20 de Noviembre de 2026.– El campo mexicano recibirá un importante impulso durante 2027, con un incremento presupuestal de 20.6 por ciento anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación, quien reconoció la prioridad que el Gobierno de México otorga a las familias campesinas y a la producción nacional.

Torres Piña señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 88 mil 758 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que representa cerca de 13 mil millones de pesos adicionales respecto a 2026. Subrayó que estos recursos permitirán fortalecer las políticas de apoyo a productores, la comercialización agrícola y los esfuerzos por alcanzar la soberanía alimentaria.

“Michoacán es tierra de campesinos y productores que todos los días trabajan para alimentar a México. Por eso es tan importante que la presidenta Claudia Sheinbaum siga fortaleciendo el presupuesto para el campo. Necesitamos que nuestros productores tengan mejores condiciones para sembrar, cosechar y vender sus productos a precios justos”, expresó.

El coordinador estatal destacó que programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Cosechando Soberanía forman parte de la estrategia federal para respaldar la actividad agrícola, especialmente a los pequeños y medianos productores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a financiamiento y comercializar sus cosechas.

Finalmente, Carlos Torres Piña sostuvo que el fortalecimiento del campo debe traducirse en bienestar para las comunidades rurales de Michoacán, mayores oportunidades para las nuevas generaciones y mejores ingresos para quienes viven de la tierra. “No puede haber prosperidad compartida si nuestros campesinos se quedan atrás. Apoyar al campo es apoyar a las familias y al futuro de nuestro estado”, concluyó.