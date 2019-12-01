Campesinos michoacanos incumplen acuerdos nacionales con toma de casetas: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 21:27:27
Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.– Las recientes acciones emprendidas por organizaciones campesinas en Michoacán, que incluyeron bloqueos parciales y la toma de casetas de peaje, representan un incumplimiento directo a los acuerdos nacionales firmados con autoridades federales, advirtió el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El funcionario recordó que en los acuerdos alcanzados a nivel nacional se estableció, de manera explícita, que las organizaciones se abstendrían de realizar bloqueos o cierres de vías de comunicación —punto siete del documento—, con el fin de privilegiar el diálogo y no afectar a terceros. “Estos compromisos no se están respetando, y es necesario que las dirigencias campesinas actúen con responsabilidad”, subrayó.

Zepeda Villaseñor enfatizó que las movilizaciones que interrumpen el tránsito vulneran derechos fundamentales, como el libre desplazamiento de personas, transportistas y turistas, además de generar afectaciones económicas para comunidades y comercios locales. “Entendemos sus causas, pero no podemos justificar acciones que obstaculicen la vida cotidiana y el desarrollo del estado”, apuntó.

Pese a las afectaciones, el secretario reafirmó la voluntad del Gobierno de Michoacán para seguir acompañando al sector campesino en la búsqueda de soluciones a sus demandas. Señaló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha instruido mantener canales abiertos de diálogo con las organizaciones, siempre en el marco institucional y con respeto a la ley.

