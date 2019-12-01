Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 20:07:55

Zacatecas, México, 19 de noviembre de 2026.- Productores de frijol reclamaron a legisladores por la propuesta de reducir el precio de garantía de 27 a 20 pesos por kilogramo, durante una reunión en la que expusieron sus inconformidades y exigieron mayores apoyos para el campo.

En medio del encuentro, el dirigente campesino Alberto de Santiago Murillo confrontó al diputado del PRD, Eleuterio Ramos Leal, luego de observarlo distraído con su celular mientras los agricultores hablaban.

“Si es muy importante lo que está viendo en su celular, hágame el favor de salirse a la chingada", le reclamó, momento en el que el legislador guardó su teléfono.

Los productores rechazan la reducción del precio de garantía, pues señalaron que los intermediarios les ofrecen entre nueve y 12 pesos por kilogramo, mientras sus gastos de producción continúan aumentando. También solicitaron mayores apoyos federales y que los centros de acopio reciban hasta 15 toneladas por productor.

Aunque se reunieron con representantes de la Secretaría de Agricultura para exponer sus demandas, los agricultores señalaron que no obtuvieron una respuesta favorable.