Cámara de Diputados recibe nombramiento de nueva presidenta provisional del INE; es turnado a la Jucopo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 13:19:32

Ciudad de México, a 28 de octubre 2026.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, informó que recibió la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que informa sobre la designación de Blanca Yassahara Cruz como presidenta interina, en sustitución de Guadalupe Taddei.

En ese sentido, el legislador federal indicó que turnó el documento a la Junta de Coordinación Política (Jucopo)de la Cámara Baja del Congreso.

“Recibí la notificación oficial del Consejo General del @INEMexico sobre la designación de la consejera Blanca Yassahara Cruz García como Consejera Presidenta Provisional del INE, misma que turné a la JUCOPO para los efectos conducentes”, detalló en sus redes sociales.

Igualmente, detalló que la entrega de la notificación inicia formalmente el proceso para que los integrantes de San Lázaro elijan a la persona que ocupará de manera oficial el cargo de consejero presidente del órgano electoral, tras la salida de Taddei Zavala.

“Desde la Cámara de @Mx_Diputados iniciaremos el proceso para designar a quien concluya el encargo, con apego a la ley, transparencia y responsabilidad institucional”, sostuvo el presidente de la Mesa Directiva.