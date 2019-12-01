Cámara de Diputados designa a Aureliano Hernández Palacios como titular de la ASF

Cámara de Diputados designa a Aureliano Hernández Palacios como titular de la ASF
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 17:43:26
Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El actual auditor superior, David Colmenares, quedó fuera de la terna final de aspirantes mejor evaluados, por lo que no tuvo posibilidad de ser reelecto en el cargo para un nuevo periodo de ocho años.

Tras su designación, Aureliano Hernández Palacios rindió protesta ante el pleno de San Lázaro como titular de la ASF.

El nuevo auditor superior estará al frente del órgano fiscalizador del 2026 al 2034, periodo en el que tendrá la responsabilidad de revisar el uso de los recursos públicos federales.

