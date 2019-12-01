Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026; esperan recaudación de 10.2 billones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:20:59

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

Cabe señalar que con dicha propuesta se espera una recaudación total de 10.2 billones de pesos, que representan 891.667 millones de pesos más que la prevista para 2025.

De dicha estimación, el gobierno prevé que 5.83 billones de pesos, corresponden a impuestos; 1.63 billones de pesos a ingresos por ventas, prestaciones y servicios y otros ingresos; y un monto de endeudamiento neto interno de hasta 1.78 billones de pesos.

La aprobación del del dictamen, que integra conceptos y estimaciones para la recaudación del próximo año, se dio con 349 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.

Es de mencionar que la minuta faculta a Petróleos Mexicanos (Pemex), y a sus empresas productivas subsidiarias, a adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 342 millones de dólares.