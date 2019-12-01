Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026; esperan recaudación de 10.2 billones de pesos

Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026; esperan recaudación de 10.2 billones de pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:20:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

Cabe señalar que con dicha propuesta se espera una recaudación total de 10.2 billones de pesos, que representan 891.667 millones de pesos más que la prevista para 2025.

De dicha estimación, el gobierno prevé que 5.83 billones de pesos, corresponden a impuestos; 1.63 billones de pesos a ingresos por ventas, prestaciones y servicios y otros ingresos; y un monto de endeudamiento neto interno de hasta 1.78 billones de pesos.

La aprobación del del dictamen, que integra conceptos y estimaciones para la recaudación del próximo año, se dio con 349 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.

Es de mencionar que la minuta faculta a Petróleos Mexicanos (Pemex), y a sus empresas productivas subsidiarias, a adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 342 millones de dólares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran bodega con hidrocarburo ilícito en Celaya, Guanajuato
Vuelca auto en la carretera a Tequisquiapan
Arde vehículo en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro
En Morelia, Michoacán GC desactiva 2 explosivos improvisados en manifestación de normalistas
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios