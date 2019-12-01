Calzada San Diego, Villalongín y plaza Jardín Morelos, deslumbran con altares y tapetes del Día de Muertos

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El corazón de Morelia se encuentra cubierto de color, aroma a cempasúchil y espíritu festivo. Este día se instalaron los tradicionales altares y tapetes florales que el Gobierno de Morelia impulsa, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, invitando a las familias y visitantes a recorrer y disfrutar desde hoy estos espacios llenos de arte, cultura y tradición.

El Jardín Villalongín, la Plaza Jardín Morelos y la Calzada de Fray Antonio de San Miguel, se transformaron en un espectáculo visual, donde miles de pétalos, veladoras, papel picado y calaveritas de azúcar conforman un homenaje a la vida y a la memoria. Los visitantes ya pueden caminar entre los tapetes y altares, admirar su colorido y sentir el ambiente de fiesta que envuelve a la ciudad.

Es importante destacar la participación de las y los estudiantes de la PREFECO “Melchor Ocampo”, que embellecieron estos espacios públicos con sus instalaciones, en donde se pueden apreciar diseños inspirados en catrinas, mariposas monarca y colibríes, símbolos de la renovación y el retorno de las ánimas.

Asimismo, participaron más instituciones educativas como la Universidad La Salle, el Colegio Motolinía, la UTEC, el Tec Milenio, la UNISJIC y la UMSNH, quienes sumaron su entusiasmo a esta gran muestra colectiva. Con tierra de color, pétalos, veladoras y ofrendas, llenaron de vida los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, en una expresión que combina arte, respeto y orgullo por las raíces michoacanas.

El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que estas actividades reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de las tradiciones y la promoción del turismo cultural, fortaleciendo el sentido de comunidad y proyectando a la capital michoacana como un destino lleno de historia, color y vida.

Entre flores, velas y sonrisas, Morelia da la bienvenida al Día de Muertos. Las calles ya se llenan de visitantes que recorren la ciudad con asombro y admiración, testigos de una celebración que une generaciones y mantiene viva la esencia de nuestra identidad.