Califica Guillermo Vega como boicot la inasistencia de Homero Barrera y Eric Silva a la revisión de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero de 2026.- Como un boicot calificó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local la inasistencia de los legisladores Homero Barrera Macdonalds y Eric Silva Hernández a la discusión a la que fueron convocados para revisar la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el Ejecutivo del Estado.

“Somos cuatro diputados, dos del PAN y dos de Morena y solo venimos los dos del PAN, Enrique Correa Sada y su servidor y los dos de Morena, a pesar de haber sido debidamente convocados, no presentaron justificante, no avisaron y simplemente no llegaron (…) lo que claramente pues se interpreta como un boicot, un bloqueo a que se debata esta iniciativa y que se siga avanzando en el proceso de la reforma al Poder Judicial”.

Lo grave para ellos, dijo, es que tendrán que explicarle a la Consejería Jurídica de la presidencia de la República y a los ciudadanos ¿por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué no vienen a desquitar el sueldo?

“Simplemente no llegan y no avisan lo que constituye a un ataque al avance de la iniciativa y bueno, ya tendrán que sus argumentos, pero me parece una medida poco efectiva y yo diría hasta cobarde de frenar un proceso (…) por eso convoqué a los 25 diputados para que debatamos enfrente de los medios lo que está bien, lo que está mal, lo que le quitarían, lo que le pondrían, pero bueno, pues tristemente no se presentaron, ellos tendrán que explicarlo”.

Adelantó que volverá a convocarlos y nada más yo aclararía que ellos estaban totalmente conscientes de la fecha y hora y no solamente envió la convocatoria a su oficina, sino que habló por teléfono con los dos y le dijeron ‘nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana’.

“Entonces, pues lamentable, pero bueno, esto no detiene el proceso deliberativo, seguiremos nosotros estudiando la iniciativa en coordinación con la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, en coordinación con las entidades, con las autoridades estatales que también están interesadas en que podamos avanzar y también con el Poder Judicial”.

Explicó que continúan vivas tres iniciativas de reforma al Poder Judicial: dos presentadas por Morena y una más por el gobernador del estado.

Explicó que las propuestas serán enviadas a los municipios para recibir comentarios, con el fin de integrar un dictamen consensuado.

“Todas se meten a una licuadora y sale un producto final que cumpla con los mínimos de la reforma federal, traducidos por la Consejería Jurídica de la Presidencia”.

Destacó que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha fungido como ente técnico para garantizar que las reformas locales no entren en conflicto con la Constitución ni generen controversias. Subrayó que la relación es de coordinación, no subordinación.

“Cumpliremos con los mínimos, pero tenemos derecho de mejorar en ciertos rubros la reforma judicial local, garantizando siempre lo básico”.

Adelantó que se acelerará el proceso para enviar la iniciativa del gobernador a los municipios y recibir sus observaciones, de modo que las tres propuestas puedan ser discutidas en conjunto.

“Estamos coordinados, no subordinados. La coordinación es de celebrarse, porque asegura que avancemos con legitimidad y sin riesgos de inconstitucionalidad”.