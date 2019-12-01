Cada estado contará con un centro oncológico para garantizar atención cercana y especializada: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini respaldó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un centro oncológico para mujeres en cada entidad del país. Durante su gestión como secretaria del Bienestar, Bugarini convirtió la escucha a las pacientes en un programa de apoyo económico que continúa acompañándolas mientras reciben tratamiento contra el cáncer.

El proyecto retomará el modelo del Centro Oncológico para la Mujer La Pastora, que en sus primeros 200 días atendió a más de 11 mil mujeres y realizó más de 800 cirugías. Se construirán diez centros en 2027, once en 2028 y diez en 2029, hasta completar una red de 32 unidades, una por cada estado.

Giulianna Bugarini explicó que este modelo reunirá en un mismo lugar la detección, confirmación del diagnóstico, cirugía, quimioterapia, radioterapia y acompañamiento psicológico. La meta es entregar los resultados de patología en un máximo de 14 días e iniciar el tratamiento antes de 30, con medicamentos y servicios gratuitos.

Recordó que en Michoacán el programa que impulsó desde la Secretaría del Bienestar entrega cuatro mil pesos mensuales a las mujeres durante el tiempo que permanecen en tratamiento, para cubrir traslados, alimentación u hospedaje y evitar que abandonen sus consultas por falta de recursos.

“El cáncer no solamente afecta la salud; también golpea la economía y la estabilidad de las familias. Por eso el Estado debe garantizar hospitales, medicamentos y tratamientos, pero también acompañar a las mujeres para que ninguna enfrente sola la enfermedad ni tenga que renunciar a su atención por no contar con dinero”, concluyó.