Cabinas del teleférico de Uruapan tendrán internet gratis: Gladyz Butanda

Cabinas del teleférico de Uruapan tendrán internet gratis: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:48:34
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Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Las cabinas del teleférico de Uruapan contarán con internet gratuito para mejorar la experiencia de viaje de las y los usuarios que dispongan de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

A unos días de que sea inaugurado, la funcionaria estatal detalló que las 91 cabinas del teleférico ofrecerán este servicio a lo largo de 8.4 kilómetros, los cuales se recorrerán en un tiempo aproximado de 27 minutos.

“El teleférico ofrecerá viajes seguros y cómodos, así como interactivos, porque podrás estar conectado a internet mientras te trasladas a tu destino”, señaló.

Para ofrecer este servicio, precisó que se instaló cable de fibra óptica en el sistema, para que todas las cabinas del teleférico cuenten con el servicio, de manera que no existan limitantes para conectarse a la red de este medio de transporte aéreo. 

“Las 91 cabinas del Teleférico de Uruapan tendrán red WiFi, lo que te permitirá estar informado, interactuar en redes sociales o compartir tu traslado en tiempo real mientras te diriges a tu destino”, finalizó.

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