Buscarán prohibir música que haga apología a la violencia en Corregidora

Corregidora, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- En Corregidora se buscará hacer eco al decreto que ya publicó el Diario La Sombra de Arteaga que prohíbe que, en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen, afirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Nos vamos a sumar en Corregidora, un servidor, los regidores de Acción Nacional y buscaremos hacer eco con los regidores en el Ayuntamiento para acompañar la iniciativa del gobernador”.

Explicó que dentro de su competencia buscará reformar los reglamentos de espectáculos y comercio para poder adecuar la legislación y el reglamento municipal a esta visión que tiene el gobernador de no apoyar expresiones artísticas que promuevan la apología del delito o que enaltezcan a delincuentes”.

“En una situación tan compleja como la que vive en nuestro país y sobre todo particularmente nosotros en Corregidora con la frontera tan conflictiva que tenemos con el estado de Guanajuato son importantes este tipo de propuestas que hacen mucho eco y por supuesto la secundo no sólo políticamente, sino lo haremos con hechos desde el Ayuntamiento”.

Aseguró que en lo que va de la administración municipal han negado los permisos para la presentación de dos artistas de quienes prefirió reservarse los nombres.

“Esta prohibición fue con la finalidad de tener un ambiente de paz, un ambiente tranquilo y como lo decía, yo no comparto la visión de los artistas que promueven a través de su música, canciones o corridos que hablen de delincuentes o de apología del delito, entonces es debido a ello que lo hicimos”.

Adelantó que instruyó al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Adolfo Colín que hable con los representantes del sector restaurantero y de bares del municipio para externarles la visión que tienen como municipio e irlos sensibilizarlos sobre esta situación que les viene bien a todos.

“Lo que estamos buscando es compartir con los restauranteros y con los dueños de bares, esta visión de que cuidemos entre todos el entorno de seguridad del municipio"