Buscará Morena el desafuero de “Alito” Moreno tras agresiones contra Noroña y camarógrafo del Senado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 19:24:11
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- Un camarógrafo del Senado, identificado como Emiliano González, indicó que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes en contra del senador, Alejandro “Alito” Moreno, esto después de haber sido víctima de empujones, golpes y amenazas de muerte cuando intento frenar el enfrentamiento entre el líder nacional del PRI y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de México, en la cámara de senadores. 

Se indicó que todo quedó grabado en la cámara de Emiliano González, en el video, se puede observar como es empujado y golpeado por “Alito” Moreno, en el momento que se coloca en medio de los dos para tratar de evitar el conflicto, además, se logra escuchar como “Alito” Moreno le grita: “Qué te pasa hijo de la chingada”, mientras intentaba despojar de su cámara a Emiliano González. 

La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado, indicaron que Emiliano González tiene todo su respaldo, para las acciones legales que piensa iniciar en contra de “Alito” Moreno. 

“Vamos a pedir, por conducto del presidente de la Mesa Directiva, que haya, se le otorguen medidas de protección, porque más allá de la cobarde agresión de la que fue objeto, recibió amenazas de muerte”, indicaron. 

Además, Gerardo Fernández Noroña, indicó que convocará a una sesión especial de la Comisión Permanente, el próximo 29 de agosto, en la que asegura, se tratará especialmente del ataque de “Alito” Moreno, indicando que Morena buscará el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno. 

“Presentaremos denuncias por daños… una vez presentadas las denuncias, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”, afirmó.

