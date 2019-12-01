Buscan reforzar protección legal para docentes con cambios al Código Penal en Querétaro

Ezequiel Montes, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Con los foros de análisis “Garantías al debido Proceso y Fortalecimiento de la Seguridad Jurídica para las y los Trabajadores de la Educación”, comenzaron los trabajos de conformación de la reforma al Código Penal y a la Ley de Educación y a la Ley de Trabajadores del Estado”, confirmó el diputado local, Sinuhé Piedragil Ortiz.

Flanqueado por maestros de varios niveles educativos, quienes expondrán sus inquietudes y propuestas Piedragil Ortiz señaló a los docentes que asistieron al foro “esta iniciativa se puede hacer lo más perfectible y hemos estado recorriendo los municipios, hemos escuchado propuestas sobre cómo mejorar la iniciativa.

“Esta iniciativa tiene que ver con hacer modificaciones en el Código Civil, en el cual se menciona que, si tú realizas una denuncia falsa, vas a tener un castigo, estamos proponiendo una modificación a la Ley de Educación y nos estamos quedando cortos, porque solamente estamos hablando de los lineamientos y protocolos de una acción”.

Aclaró que no están hablando en sí del síntoma que están padeciendo a nivel social y es importante también dejarlo configurado en esta nueva Ley de Educación a nivel del estado. “Tocamos alguna propuesta de modificación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para, justamente, cerrar todo el apoyo jurídico normativo por parte de las instituciones”.

“Esta nueva propuesta que vayamos perfilando, vayamos discutiendo una nueva Ley de Educación en el Estado y que justamente estos temas que estamos abordando estén integrados, sobre todo reconociendo lo que en la actualidad está sucediendo con la educación en la entidad y cómo, a partir de esta propuesta educativa a nivel nacional que nos responsabilizan a nivel institucional, también a nivel de la sociedad, de la comunidad y los padres de familia, porque parecía que hubiera un divorcio y esto debe ser ahí, es primero un reconocimiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es a nivel institucional, pero también está dentro la comunidad y los padres de familia”.

Señaló que están abordando estos temas de la comunidad escolar, de los docentes, maestros, de nuestros educandos, de los padres de familia o la comunidad.

“Hay un nuevo modelo educativo a nivel federal, la escuela, el cual ya está en operación, pero desafortunadamente no hemos hecho las adecuaciones que se debieron de haber hecho”.

Explicó que se tiene un tiempo para la Ley de Educación a nivel estatal y tomando este tema central, que tiene que ver con los derechos y garantías de los maestros, será importante también empezar a discutir esta nueva Ley de Educación en el estado, con este nuevo modelo de la Escuela es Nuestra.

“Hemos visitado escuelas donde efectivamente los libros de textos no se ocupan, donde las discusiones que se tienen en el Comité Técnico, los lineamientos a nivel nacional, no se ocupan y mucho menos en algunas escuelas”.