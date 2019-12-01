Buscan reconocimiento de Ley de Deportes Electrónicos en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 19:15:06

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- El director de Innovación en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, Rodrigo Ruíz Ballesteros dio a conocer que se trabaja en la construcción de una iniciativa para hacer que los “E-Spots” sean reconocidos como una disciplina deportiva en Querétaro.

Explicó que la reforma de la Ley del Deporte en Querétaro, considera la creación de una ligará profesional que incluye la participaciones de jóvenes estudiantes de carreras afines a disciplinas, que contribuyen a la creación, desarrollo y lanzamiento de plataformas digitales.

“Los e-spots representan disciplina, salud mental, economía creativa y espacios de profesionalización para miles de jóvenes; el talento existe, compite, entrena y participa en Querétaro, en competencias nacionales e internacionales, lo que falta es la ley lo reconozca”, dijo.

Reconoció que la propuesta está avalada por líderes de la comunidad “gamer” y creadores de videojuegos, que representan a más de 100 mil usuarios, por lo que esperan que en próximos días se presente en la oficina de partes del municipio de Querétaro, para después trasladarlo al Congreso queretano.

Además, mencionó que el reconoció los deportes digitales también ayudará aquellas personas que no tienen la calidad física para realizar deportes.

“Yo estoy convencido de que este sector es muy grande, más o menos el 89 por ciento de la población, según datos de la Asociación Mexicana de Internet, hoy la ciudad de Querétaro tenemos acceso a medios digitales; también hay muchas personas que no pueden tener una disciplina física deportiva, entonces creemos que es una buena causa y labor social”.

Cabe mencionar que la Ciudad de México y Nuevo León, ya cuentan con una ley que establece a que los “E-Sports” son considerados deportes electrónicos, con ligas y normativas específicas.