Buscan promover el fomento de lectura en paraderos del transporte público en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- Para que en Querétaro se implementen políticas públicas de promoción, impulso y fomento de la lectura en paraderos del transporte público, entre otros, la diputada Juliana Hernández Quintanar, ingresó, en el Congreso Local, una Iniciativa para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Cultura a trabajar en el tema.

En esta propuesta, se plantea que, a través de la Secretaría de Cultura estatal, se procure el diseño y la implementación de una política pública estatal de lectura urbana, con enfoque en espacios públicos de transporte, que contemple aspectos como la instalación de estanterías, bibliotecas móviles o estaciones de lectura en los paraderos de transporte público; programas de “clubes de lectura viajeros”, que involucren a usuarios del transporte, promoviendo lectura colectiva, intercambio de libros, reseñas y encuentros literarios.

“El exhorto incluye la celebración de convenios con editoriales, librerías locales, bibliotecas y organizaciones civiles para donar o prestar libros, materiales impresos y digitales; y actividades culturales paralelas, como lecturas en voz alta, cuentacuentos, intervenciones artísticas, talleres de escritura, especialmente dirigidos a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y población vulnerable usuaria del transporte”.

“La lectura no solo es entretenida, sino que ofrece beneficios cognitivos, emocionales y sociales, pues existen estudios que destacan cómo el hábito de la lectura promueve la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, mejora la expresión oral, y contribuye a la salud mental, aunado a que apoya a la salud mental, pues hay estudios que señalan que, por ejemplo, tan solo seis minutos de lectura diaria, pueden disminuir hasta un 68 por ciento el nivel de estrés.

Consideró que transformar espacios con programas de lectura como: bibliotecas urbanas móviles, estaciones de lectura, instalación de mini-bibliotecas o estanterías, “clubes de lectura móviles”, permitiría democratizar el acceso al libro y al material lector, especialmente para personas que no tienen fácil acceso a bibliotecas tradicionales ni a librerías.

“Investigaciones recientes arrojan que, en el ámbito educativo, la lectura temprana y en voz alta en la infancia, favorece la alfabetización y el desarrollo del lenguaje desde etapas muy tempranas; y que, a nivel económico, hay evidencia de que las personas adultas que leen con cierta frecuencia tienen más probabilidades de acceder a empleos mejor remunerados y progresar en su carrera”.

La iniciativa, dijo, también plantea que la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro desarrolle campañas de sensibilización ciudadana que promuevan el valor de la lectura como herramienta de bienestar, creatividad, educación y cohesión social; así como que dicha secretaría realice gestiones interinstitucionales para garantizar la apropiación social y el involucramiento de la comunidad.