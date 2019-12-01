Buscan garantizar equidad en las Comisiones Legislativas del Congreso de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:20:28

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Como parte de los cambios internos que realiza la 61 Legislatura Local, en próximos días se realizarán diversos cambios en la Comisiones Legislativas para garantizar mayor equidad, reconoció Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

“Van a haber cambios en las comisiones por unos acuerdos que se tienen con todas las fracciones, entonces estamos esperando a que se tengan esas mesas de trabajo y que lleguen a acuerdos”.

Destacó que se tendrán mesas de trabajo con todas las fracciones y posteriormente se determinarán estos cambios de los integrantes.

“Ahora si es un acuerdo entre fracciones, pero esperemos que no sean muchos cambios porque ya hay algunas comisiones que han tenido avances y trabajos”.

Aclaró que los legisladores que presiden las comisiones permanecerán ahí, mientras que la renovación se hará en la integración para que puedan ser más equitativos y que todos los partidos estén incluidos.

“Tanto mi compañera Perla Flores Suárez, quien encabeza la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y yo que encabezo la de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda estamos bien”.

Destacó que aún no se sabe en qué comisiones se realizarán estos relevos pues primero se deben hacer las mesas de trabajo.

“Buscaríamos que haya equilibrio en todas las comisiones (…) esta semana tendría que tener esa reunión con todos los legisladores para poder checar los acuerdos para que en noviembre ya se trabaje con la nueva estructura de comisiones”.