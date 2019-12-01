Buscan celebrar "El Día Estatal de la Vida" cada 25 de marzo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Integrantes del movimiento "Toda Vida Vale" acudieron al recinto legislativo en el que entregaron un documento para solicitar a los legisladores de Querétaro se instaure el 25 de marzo de cada año como “El Día Estatal de la Vida”.

Mavel León, representante del movimiento en mención recordó que la Constitución Política del Estado de Querétaro establece que la vida se protege desde su inicio, sin embargo, un derecho que no se celebra y no se traduce en cultura, corre el riesgo de volverse invisible.

Por ello, dijo, el movimiento 'Toda Vida Vale' viene a exigir que la ley cobre vida en el calendario de Querétaro y se instaurar el 25 de marzo como el Día Estatal de la Vida.

“Es día no es un acto simbólico, es una declaración de principios, es el punto de partida para que el Estado pase de la teoría a la práctica, diseñando políticas públicas que cuiden a cada queretano en su momento de mayor vulnerabilidad. Una sociedad que no honra el origen de la vida difícilmente podrá garantizar un futuro digno para sus ciudadanos”.

“Señores legisladores: la protección de la vida es el primer deber de la política. Votar a favor de este día es votar por la esencia misma de nuestra democracia”.

Explicó que como movimiento y voceros de diferentes agrupaciones y liderazgo de estado nos negamos a aceptar una visión del futuro donde la vida sea descartable. El 25 de marzo debe ser el recordatorio anual de que, en Querétaro, cada existencia cuenta.

Dejó en claro que defender la vida es defender a la mujer, pues no hay mayor protección para nosotras que un Estado que se compromete a acompañar la maternidad, a respaldar a la madre trabajadora y a no dejar sola a quien enfrenta un embarazo inesperado o una situación difícil.

“Pedimos este día porque queremos políticas que nos den opciones reales, no solo salidas falsas. Proteger la vida es reconocer que las mujeres somos el motor que la sostiene, y que merecemos un entorno donde ser madre o estar embarazada no sea un factor de vulnerabilidad, sino de máximo respaldo institucional. ¡Justicia para la vida es justicia para la mujer!”.

Aseguró que el "Día Estatal de la Vida" tendrá un impacto social profundo y positivo, es decir, no solo será una declaración simbólica, sino de un catalizador para el desarrollo social al reconocer formalmente la vida como el primer derecho, se fomenta una cultura de respeto y cuidado que permea todos los estratos de nuestra comunidad.

“Esto impulsará políticas públicas más robustas en salud, educación y bienestar, beneficiando a todos los ciudadanos y creando un entorno donde cada vida es valorada y protegida. Es un paso hacia una sociedad más justa y equitativa, donde la dignidad humana es el eje central de nuestras acciones y decisiones colectivas”.

Enfatizó que con esta declaratoria se busca un compromiso integral con la protección de los más indefensos, garantizando que tengan un futuro digno y lleno de posibilidades.

“Esto, es un llamado a la acción para construir un Querétaro donde la vida de cada persona sea dignificada y protegida desde el inicio. Dignificar la vida es dignificar nuestra propia humanidad”.

Aclaró que la vida no es un debate, es una realidad que nos precede. Hoy hemos sido claros: sin vida no hay libertad, no hay justicia y no hay futuro.

“Establecer el 25 de marzo como el Día Estatal de la Vida es una decisión de Estado. Es elegir entre la cultura del descarte o la cultura del encuentro. Es decidir si Querétaro será un faro de esperanza o un territorio de indiferencia”.

Por eso, hoy, destacó, no solo hacen un exhorto: exigen con responsabilidad y firmeza que las y los legisladores estén a la altura de este momento histórico.