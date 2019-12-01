Buscan atender bienestar emocional en escuelas tras incidente en Jalpan, Querétaro

Jalpan, Querétaro, a 11 de noviembre de 2026.- Tras el incidente registrado el pasado 14 de octubre en la Escuela Secundaria General Sierra Gorda, donde un estudiante de 13 años ingresó con un arma de fuego, las autoridades municipales y educativas han comenzado a replantear la estrategia de seguridad en las aulas, priorizando un delicado equilibrio entre la tecnología preventiva y la reconstrucción del tejido social desde los hogares, confirmó el presidente municipal, Rubén Hernández Robles.

Refirió que, el plantel ya cuenta con un arco detector de metales y que se proyecta instalar al menos cuatro equipos más en escuelas de alta concentración como la Secundaria Técnica 3, el propio edil reconoció que la seguridad tecnológica por sí sola es insuficiente.

“El desafío va más allá de los filtros de vigilancia, es decir, se requiere una corresponsabilidad activa entre padres de familia, docentes y corporaciones de seguridad. Para los expertos en educación y salud mental, los incidentes de esta naturaleza no son solo "hechos aislados" de seguridad pública, sino llamadas de atención sobre el bienestar emocional de los adolescentes y la urgencia de fortalecer las redes de apoyo comunitario.

Recordó que, en este caso los protocolos coordinados con la USEBEQ y la Fiscalía General del Estado permitieron asegurar el arma sin personas lesionadas. Hoy en día, el menor involucrado se encuentra bajo resguardo y en un entorno seguro, garantizando además la continuidad de su formación académica, un paso clave para evitar la estigmatización y apostar por la reinserción y el acompañamiento psicológico.

Reconoció que el reto para Jalpan de Serra y la región de la Sierra Gorda ya no es solo vigilar las mochilas en la entrada, sino abrir espacios de diálogo dentro de las familias y las aulas que detecten a tiempo las vulnerabilidades de los jóvenes.