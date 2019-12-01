Busca Toño Soto integrar proyectos al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán, a 23 de enero del 2026.- El secretario del Migrante en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, adelantó que la próxima semana se reunirá con autoridades federales para analizar la posible canalización de recursos, programas y acciones dirigidas a la atención de la población migrante, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que dicho encuentro se realizará con representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias federales que trabajan de manera transversal en temas migratorios.

Señaló que el objetivo central será identificar qué apoyos pueden destinarse a Michoacán para fortalecer las estrategias estatales, particularmente aquellas que se implementan a través de las caravanas que se desarrollan de manera conjunta entre el gobierno federal y el estatal.

Finalmente, Toño Soto destacó que la dependencia a su cargo alinea programas y proyectos al plan Michoacán impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de ampliar el alcance de las acciones en beneficio de las comunidades migrantes.