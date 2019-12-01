Busca Reyes Galindo que se reconozca el Juego de Pelota purépecha como Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán

Morelia, Mich., 12 de febrero de 2026.- Con el objetivo de reconocer al Uarhukua Chanakua o también conocido como juego de pelota purépecha, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Michoacán, el coordinador de la y los diputados del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa ante el pleno del poder legislativo para reformar la Ley de Desarrollo Cultural.

En dicha propuesta el líder del PT en el Congreso local, expuso que el Uarhukua Chanakua, es una expresión viva del legado ancestral de los pueblos originarios de Michoacán, destacó que pese a su importancia cultural y simbólica, esta tradición corre el riesgo de desaparecer si no se le otorga el reconocimiento institucional y la protección legal necesarias.

“No es únicamente una actividad lúdica, sino una práctica ritual, deportiva y comunitaria que expresa la cosmovisión, el sentido de identidad y la continuidad histórica de la cultura purépecha. Por ello, buscamos promover su preservación práctica y difusión intergeneracional, pues esta iniciativa se alinea con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, y refuerza la obligación del Estado de proteger y fomentar la diversidad cultural”, enfatizó el congresista.

Reyes Galindo, explicó que el juego de pelota purépecha es un juego tradicional, autóctono de Michoacán, por lo que “es una prueba fehaciente de nuestras raíces culturales que nos hace sentir tan orgullosos como mexicanos y como Michoacanos, la tradición de la Uarhukua Chanakuaa tiene su origen desde hace más de 3,500 años, considerándose como una de las aportaciones a la cultura universal por contener una gran carga espiritual y simbólica”.

Destacó además, que la práctica de este juego continúa en las comunidades de las cuatro regiones purépechas de Michoacán: en la ribera del lago de Pátzcuaro, en Pátzcuaro, en la cañada de los once pueblos, en Chilchota, Ichán, Tacuro y Huancito; en la Sierra, Angahuan, Zacán, Aranza, Uruapan, Caltzontzin, Pichátaro, Paracho, Nurio, Cheran, cheranaztico, Tirindaro, cuanajo, Zacapu, Santa Clara del cobre, Pichataro, Capácuaro entre otras comunidades del estado de Michoacan y Estados de nuestro País.

En ese contexto, hizo hincapié en la importancia de fomentar esta actividad en las infancias y juventudes de Michoacán como parte de una actividad física y el gusto por el deporte, ya que al practicarlo se ejercitan todos los grupos musculares del cuerpo y fomenta la concentración, la solidaridad y la disciplina logrando con ello fortalecer el núcleo familiar y social mediante la práctica de una tradición ancestral que promueve valores comunitarios, disciplina y sentido de pertenencia.

“En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hemos sido impulsores en la tarea de generar en las Familias Michoacanos ese sentido de pertenencia de arraigo y de identidad por lo cual con esta iniciativa se logrará visibilizar nuestras tradiciones milenaria”, expuso el líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano.