Busca Reyes Galindo oficializar el 24 de enero como el Día del Empleado Municipal en Michoacán

Morelia, Mich., 25 de marzo de 2026.- A través de una propuesta de acuerdo que presentó ante el pleno del Congreso de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, busca que en el estado el 24 de enero sea institucionalizado como el “Día del Empleado Municipal” y que se establezca en el Calendario Cívico michoacano.

“Actualmente en Michoacán, no existe un reconocimiento institucional uniforme a nivel estatal que distinga la labor de las y los trabajadores al servicio de los ayuntamientos del Estado, por lo que resulta pertinente se emita un pronunciamiento que dignifique su función pública”, expuso el congresista al tomar la palabra en la tribuna.

Argumentó, que la dedicación y experiencia con la que desempeñan su trabajo los empleados municipales, son esenciales para garantizar que las necesidades de la comunidad sean atendidas de manera adecuada, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comunidad, y, destacó que en nuestro país en la legislación de las entidades federativas, no existe actualmente el reconocimiento generalizado del “Día del Empleado Municipal” como fecha cívica o de descanso oficial.

Agregó que los trabajadores Municipales, son fundamentales para el correcto funcionamiento de los gobiernos locales y la administración pública. “Su papel es crucial para la planificación, ejecución y supervisión de políticas y programas a nivel municipal y en muchas ocasiones los trabajadores municipales son los responsables de gestionar recursos, administrar presupuestos, planificar urbanismo, proveer servicios básicos y fomentar el desarrollo económico en sus municipios”, explicó el líder de la bancada del PT.

Recordó que existen antecedentes a nivel municipal, como es el caso del municipio de Puebla, donde el ayuntamiento ha otorgado de manera recurrente día de asueto administrativo al personal municipal el tercer lunes del mes de agosto con motivo del denominado “Día del Empleado Municipal”, por lo que dicho antecedente demuestra la viabilidad administrativa y el reconocimiento institucional de esta conmemoración en el ámbito municipal, sin que ello implique la imposición de obligaciones de carácter general.

En ese contexto, el legislador indicó que resulta jurídicamente viable que en el Congreso de Michoacán, se emita un acuerdo para reconocer el “Día del Empleado Municipal” el 24 de enero de cada año y promover su consideración como día de asueto con goce de sueldo, pues esta fecha reviste un alto valor histórico y constitucional, respetando en todo momento la autonomía de los municipios y sin generar obligaciones presupuestales directas. “¡Reconocer al empleado municipal es reconocer el municipio libre!, concluyó Reyes Galindo.