Busca PAN Querétaro sancionar concubinatos en el que participen menores de edad

Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- En el estado de Querétaro, obligar a una persona, especialmente si es menor de edad, a vivir con otra en una relación similar a la de un matrimonio o concubinato no está tipificado, por ello, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) ingresaron una iniciativa para visibilizar y sancionar penalmente esta acción.

La propuesta que hacen los legisladores panistas propone que quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a otra persona con el fin de vivir de forma equiparable a la de un matrimonio, se le impondrá de 8 a 15 años de prisión, una multa de mil 500 a 3 mil UMAS, y desde 2 mil hasta 3 mil 500 veces el valor del UMA diario por el concepto de reparación de daño.

La diputada Leonor Mejía Barraza, informó que esta iniciativa de ley busca adicionar un capítulo al Código Penal para el Estado de Querétaro para sancionar la cohabitación forzada.

“La omisión de este tipo penal en nuestro marco jurídico, perpetúa el dolor y la impunidad al permitir que estas prácticas sean invisibilizadas o justificadas, mientras el Estado carece de las herramientas necesarias para intervenir y garantizar la justicia. Como lo comenté desde el 2019, la ley impide el matrimonio antes de los 18 años en todo el país, pero de acuerdo con la Organización no Gubernamental Save the Children, las uniones no registradas siguen siendo comunes y están fuera de la supervisión legal, haciendo énfasis lo siguiente, que en la mayoría de uniones, las niñas y adolescentes están unidas con una pareja, por lo menos 6 años mayores que ellas; que más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, viven en unión temprana, y el 76 por ciento son niñas, dato del INEGI que viene del censo del 2020; y que la proporción de niñas y adolescentes casadas, unidas de manera informal, es mucho mayor al de los niños y adolescentes hombres”.

Flanqueada por diversos de sus homólogos, la diputada Leonor Mejía indicó que como mujer, como madre y como diputada, se suma a la presentación de esta iniciativa en materia de cohabitación forzada, convencida de que ninguna niña, niño o adolescente debe ser obligado a compartir su vida con alguien por imposición, miedo o por violencia.

Expresó que si bien, el matrimonio infantil, ya está prohibido, las uniones informales no, y dijo que representan una de las expresiones más dolorosas de violencia contra la niñez, ya que arrebatan su infancia, limitan sus oportunidades y vulneran múltiples derechos fundamentales, condenándolos a una vida marcada por la desigualdad y la exclusión.

Destacó la vulneración de los siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libertad y a la autonomía; derecho también a la protección contra la violencia, derecho a la igualdad y la no discriminación.

“Las agravantes para estos casos que exista una relación de parentesco, de consanguinidad o en línea recta, ascendente o descendente, o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad, a quienes se les impondrá un tercio más de las sanciones previstas en este artículo, a quien comete la cohabitación forzada. Por último, quiero decirles que proteger la infancia no es una opción, es una obligación del Estado; en Querétaro, la infancia no se negocia, se protege. Ninguna costumbre puede estar por encima de la dignidad de una niña o de un niño. Hoy decimos con claridad que la infancia se cuida, se respeta y se defiende; que ninguna niña o adolescenta vuelva a perder su infancia por imposición o por violencia”.

La ex diputada federal, Jaqueline Hinojosa, habló en representación de Eufrosina Cruz, quien dijo, vivió en carne propia, lo que era querer ser forzada a un matrimonio infantil, y por lo cual se fue de su comunidad para ser una mujer valiente y alzar la voz por todas aquellas que todavía no pueden.

Recordó que, en su momento, esta iniciativa se presentó a nivel federal, impulsada por el entonces diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, quien les ayudó a consensarla con todas las fuerzas políticas y hacer de esta lucha, la lucha de todas y de todos para que las niñas sean libres y felices.

“Las palabras de hoy se leen con su voz, su historia, su convicción, la voz de Eufrosina Hoy no hablo en abstracto. Hoy está frente a ustedes, diputadas y diputados del Congreso de Querétaro, porque en sus manos está decidir algo muy concreto. ¿Qué tanto vale la vida de las niñas en su estado? Hablo desde mi historia, desde la historia de mi madre, una mujer que no pudo elegir, que sostuvo la vida con la que tuvo y que me enseñó algo que nunca olvidé: la dignidad no se mendiga. Yo no nací activista, nací en un país que desde que una niña llega al mundo, le empiezan a explicar por qué merece menos, menos por ser mujer, menos por haber nacido donde nació, menos por no tener privilegios que el sistema sí reparte a otros; crecí entendiendo que la violencia no siempre llega en forma de golpes, a veces llega en silencio, en normalización, en frases que todos hemos escuchado, así es la cultura, así ha sido siempre, es lo que le tocó vivir; y mientras el país justificaba a mis ancestras, mi madre, mis tías, mis vecinas, dejaban de elegir, porque cuando una niña es entregada, unida o forzada a una vida que no pidió, eso no es tradición, es una infancia robada”.