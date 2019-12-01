Busca municipio transparentar predios municipales y blindar áreas verdes

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Tras la reciente cancelación de la subasta de predios municipales, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció una serie de reformas al reglamento interno con el objetivo de transparentar el patrimonio del municipio y asegurar la protección total de las áreas verdes y de equipamiento urbano.

Ante la insistencia de colectivos ciudadanos y regidores de oposición para realizar un cabildo abierto y modificar el Código Urbano, el alcalde defendió el actuar de su administración.

Subrayó que, a diferencia de gobiernos anteriores donde la enajenación de terrenos era una práctica común y cerrada, su gestión destaca por escuchar y tomar decisiones en consenso con la sociedad.

"La enajenación de predios siempre se ha hecho por todas las administraciones (...). Lo que sí es nuevo es que por primera vez una administración, mi administración, escucha, atiende y dialoga. Fue mi decisión que este proceso, al no contar con una amplia unanimidad de la sociedad civil organizada y los vecinos, no se realizara".

Detalló que la propuesta de reforma reglamentaria busca que toda la información sobre los predios que forman parte del patrimonio municipal sea de carácter público y sumamente clara. “Con esto, los ciudadanos podrán conocer con precisión el uso de suelo de cada terreno y se definirá explícitamente qué predios corresponden a equipamiento urbano, cuáles a áreas verdes o si tienen alguna otra naturaleza jurídica”.

Ejemplificó que existen predios cuyo uso de suelo actual (como equipamiento para depósitos de vehículos o "deshuesaderos") puede ser reconfigurado para darles un uso más benéfico para las colonias y además se garantizará que ninguna área verde destinada a la recreación o preservación pueda ser enajenada o modificada de su fin original.

Como parte de la agenda ambiental de su gobierno, el edil anunció que ha instruido a su gabinete para que en cada sesión de Cabildo subsecuente se incorporen de manera progresiva nuevas zonas de protección.

La meta a corto plazo, según detalló, es ingresar 100 hectáreas nuevas al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) durante las próximas semanas y meses, con el fin de asegurar su preservación definitiva.

"Hemos sido los primeros en decretar nuevas áreas naturales protegidas en los últimos años; ya hemos decretado 56 hectáreas. Esos son los hechos, eso es lo tangible de cómo mi administración es la más responsable con el medio ambiente, lejos de la desinformación y la mentira".