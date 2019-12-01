Busca Memo Valencia evitar el robo de vehículos nuevos de Toyota y Honda

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre de 2026.- Por medio de un exhorto del diputado priista, Memo Valencia, la Secretaría de Economía federal deberá actualizar la "NOM-194-SE-3021", para que los fabricantes mejoren las medidas de seguridad de los automotores y evitar el robo de vehículos nuevos Honda y Toyota.

"Este llamado no debe entenderse como la imputación de responsabilidad penal o administrativa a dichas empresas, sino como una invitación a adoptar medidas de prevención superiores a los mínimos regulatorios cuando la evolución de las técnicas delictivas ha sido demandante", dijo.

Afirmó que la Norma establece los requerimientos aplicables a los vehículos nuevos que se incorporan al mercado mexicano, ubica los sistemas antirrobo dentro de los denominados elementos adicionales de seguridad y señala que dichos dispositivos pueden incorporarse de manera voluntaria, “como podemos apreciar, nuestra normativa hace opcionales estos sistemas de seguridad, lo que se traduce, sin duda, en un área de oportunidad regulatoria”.

Insistió en que las autoridades o los estándares de seguridad "no pueden permanecer estáticos ni nosotros indolentes. Porque es necesario, todos los días hay víctimas. Los angelitos se llevan los vehículos, los doblan y se van a los tianguis de autos como el de Querétaro, donde desafortunadamente se da más esta práctica, también es víctima la familia que va y junta los ahorros y compra una camioneta pensando que adquiere un bien, pero resulta que está comprando un problema", advirtió.

Finalmente, Memo Valencia aseguró que las unidades Honda CRV y Toyota RAV4, son las que más se roban en la capital michoacana y de acuerdo a la experiencia de la Asociación Civil Revolución Social, son hasta 30 por mes.

"Revolución Social ha recibido infinidad de denuncias de robo de vehículos sin necesidad de utilizar violencia física contra la unidad, todo se hace mediante el uso de dispositivos electrónicos o escáneres. Particularmente se ha observado en vehículos Honda y Toyota, que son los más susceptibles a este tipo de robo, irónicamente las marcas más seguras, si hay un accidente, son las más susceptibles a este robo", mencionó.