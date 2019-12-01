Busca la diputada Adriana Meza proteger la libertad de expresión de las mujeres queretanas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- Con la intención de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre y su derecho legítimo consagrado en nuestra Carta Magna: la libertad de expresión en su amplio sentido, incluso ante discursos o manifestaciones que pudieran resultar incómodos para terceros, la diputada Adriana Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional en la Legislatura del Estado, ingresó una iniciativa de ley.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado la importancia de proteger la libertad de expresión, no sólo de discursos agradables a la mayoría, sino también en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría”.

Indicó que esto cobra más relevancia cuando se trata de personas funcionarias públicas: “este derecho cubre debates que pueden ser críticos, e incluso ofensivos para los funcionarios públicos; los candidatos a ocupar cargos públicos o las personas vinculadas a la formación de la política pública”.

Afirmó que trabajar y fortalecer la ley que protege a las mujeres de una vida libre de violencia es parte de su agenda legislativa; a fin de dotar a las mujeres de más y mejores herramientas para su protección, y al mismo tiempo para que el gobierno garantice su derecho a expresarse libre y públicamente.

“Es importante proteger a las mujeres de la violencia que, por su género, por su entorno social, sus ideales religiosos y/o culturales y políticos, no sean expuestas a denostación por la diferencia de ideales y pensamientos, mismos que se expresan de manera respetuosa, aunque con ello se incomode a terceros o hasta al mismo gobierno”.