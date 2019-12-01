Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2026.– Para evitar que el ocultamiento de bienes e ingresos por parte de los cónyuges se convierta en un obstáculo para acceder a la justicia, la diputada por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández propuso reformar los artículos 256 y 257 del Código Familiar del Estado de Michoacán.

La legisladora por el distrito de Paracho explicó que actualmente las mujeres que solicitan el divorcio y desconocen el patrimonio o los ingresos de sus parejas enfrentan el riesgo de que sus demandas sean desechadas al no contar con inventarios, avalúos o información financiera requerida por la autoridad judicial.

“Desecharle de plano la demanda a una mujer porque no conoce las cuentas de su agresor no es aplicar la ley, ¡es ser cómplices de la violencia institucional!”, expresó la diputada, al señalar que, de acuerdo con datos de la ENDIREH citados en su iniciativa, el 27.4 por ciento de las mujeres michoacanas ha sufrido violencia económica o patrimonial por parte de su pareja.

La propuesta establece que, cuando la parte solicitante manifieste bajo protesta de decir verdad que desconoce los ingresos o bienes de su cónyuge, el juez deberá admitir la demanda, decretar alimentos provisionales y solicitar de oficio información patrimonial, bancaria, fiscal y laboral ante instituciones como el SAT, el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Registral y Catastral del Estado.

“Hagamos que en Michoacán la justicia familiar tenga, de una vez por todas, rostro de mujer y perspectiva de infancia”, puntualizó Eréndira Isauro Hernández, al refrendar su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de las barreras que impiden su acceso a la justicia.