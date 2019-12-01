Busca el senador Agustín Dorantes promover el apoyo a la Ley Reembolso, para que el IMSS o ISSSTE paguen los tratamientos o medicamentos que no puedan brindar

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Para promover entre las y los derechohabientes su apoyo a la #LeyReembolso que busca que las medicinas y tratamientos que el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no puedan brindar, que se los pague, el senador Agustín Dorantes Lámbarri, acudió a las inmediaciones del Hospital General del IMSS en el Paseo 5 de Febrero.

En un diálogo con decenas de personas que salían del hospital o clínica del IMSS, Dorantes Lámbarri escuchó en su mayoría las quejas por la falta de medicamentos o tratamientos oportunos, lo que les complica recuperar su salud. Por esta razón, el Senador por Querétaro los invitó a firmar en apoyo a la #LeyReembolso y a promoverla entre su familia, amigos y su comunidad.

"Ahorita estoy buscando la iniciativa Ley de Reembolso porque sé que es una de las necesidades más sensibles. Aquí en Querétaro es sensible, pero si te vas a San Juan es peor, pero si te vas a Tolimán es peor, pero si te vas a Jalpan es peor. Entre más alejado del centro, peor está el servicio. Entonces, al yo escuchar y caminar en las calles, identifiqué que esta era una iniciativa que se tenía que proponer y por eso. Pero yo la puedo presentar, yo como Senador tengo la facultad de presentar iniciativas, pero si la presento, ¿quién me va a hacer caso? Nadie. Pero si junto un chorro de firmas, sí nos van a hacer caso. Y por eso necesitamos sumarnos todos para que nos hagan caso".

Explicó a las y los derechohabientes del IMSS que como Senador de oposición es difícil que la mayoría dominada por el régimen apruebe su iniciativa, de ahí que al hacerla bajo el esquema de "iniciativa ciudadana" avalada por el INE, juntará todas las firmas posibles para que el gobierno federal visibilice la problemática y la atienda.

Señaló que para saber más información y apoyar la iniciativa, Agustín Dorantes informó que puede consultarse a través del sitio www.leyreembolso.mx