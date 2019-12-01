Brissa Arroyo sigue sumando buenas acciones, ahora con jornada de reforestación en Puerto de Buenavista

Morelia, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- Como parte de las acciones de la “agenda verde”, la diputada local Brissa Arroyo, emprendió una jornada de reforestación en Puerto de Buenavista en donde estuvo acompañada de alumnos, maestros y padres de familia del Telebachillerato 221 así como vecinos de colonias aledañas.

La Congresista local explicó que en esta primera etapa son aproximadamente 600 árboles los que se están plantando de diversas especies que son aptas para este terreno (agave angustifolia, parotilla, cupressus lusitánica, fraxinus uhdei y pinus denovian), derivado de una gestión ante la Comisión Forestal (Cofom) y la Secretaría de Medio Ambiente, con sus titulares Alejandro Méndez López y Martha Beatriz Rendón López, respectivamente.



“Con buenas acciones construimos comunidad, con esta jornada de reforestación estamos dejando un legado a las futuras generaciones porque plantar un árbol es dar vida, oxígeno y cuidar nuestro planeta es tarea de todas y todos”, expresó la legisladora local Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura.

Brissa Arroyo escuchó diversas demandas y peticiones de los asistentes por lo que asumió el compromiso acompañarles a las diversas gestiones con instituciones de gobierno y contribuir a que este plantel educativo tenga instalaciones dignas, porque, -dijo-, “nadie merece recibir educación en escuela de palitos y sin servicios básicos”.

En ese sentido enfatizó que ésta es la primera de muchas actividades que realizará en estas colonias,

“véanme como su aliada, vamos juntos a tocar puertas, a seguir construyendo comunidad y que así podamos avanzar más”.

En su intervención, el Maestro José Noé Piña Estrada, Coordinador del Telebachillerato número 221 Puerto de Buenavista, mencionó que son más de 100 estudiantes que cursan el nivel medio superior en esta institución, de colonias de Morelia y Charo: Pirules, Valle de las Flores, Irapeo, Las Mesas, Jardines del Rincón, Punhuato y Colonia México; por lo que solicitó el apoyo de la legisladora local para atender algunas necesidades del plantel educativo como baños, material educativo, entre otras demandas.