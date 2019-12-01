Brissa Arroyo le cumple a la gente en El  Porvenir, tenencia de Chiquimitio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:26:35

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Para dar continuidad a la política de generar entornos seguros y de paz, así como la reconstrucción del tejido social, la diputada local Brissa Arroyo, puso en marcha el Programa de Activación Física en la comunidad de El Porvenir de Jesús, perteneciente a la tenencia de Chiquimitío.

"Hoy vengo a cumplir mi palabra, a traer una solución a sus demandas, ustedes me solicitaron la activación física y hoy ya es una realidad", expresó Brissa Arroyo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, reiteró el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, en colectivo, poniendo en el centro de cada decisión a nuestra gente.

Brissa Arroyo refirió que la activación física así como otras acciones como cursos de belleza, prevención de adicciones y alfabetización surgen de la petición de los propios habitantes.

"Ustedes ya me conocen, saben que lo mío es andar en territorio, recorriendo las colonias, las tenencias y comunidades rurales para acercar soluciones. Estamos llegando a dónde nadie más va", dijo Brissa Arroyo.

Durante este recorrido la Congresista Local recibió la petición de apoyar a los jóvenes de la comunidad con balones y redes para practicar voleibol, además de acompañar las gestiones de otros requerimientos en materia de salud, drenaje y de educación.

Las mujeres y jóvenes agradecieron la visita de la diputada Brissa Arroyo a quien reconocieron la voluntad para cumplir compromisos, "nos da mucho gusto que venga, es la primera funcionaria que convive aquí y que también se pone hacer ejercicio con nosotros".

Este evento se realizó en coordinación con Cristina Cortés Carrillo, activista e impulsora de la asociación civil Todas y Todos por los Derechos Humanos de Michoacán (TODEHUMI), quien acompaña diversos esfuerzos en beneficio de esta comunidad.