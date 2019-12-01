Brissa Arroyo celebra decisión de la SCJN que fortalece la justicia con perspectiva de género

Brissa Arroyo celebra decisión de la SCJN que fortalece la justicia con perspectiva de género
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:02:11
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo celebró la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revocar la reducción de la pena al feminicida de Jessica N, ocurrido en septiembre de 2020.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura consideró que la resolución representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y un mensaje contundente de cero tolerancia a la impunidad.

Asimismo, reconoció la valentía de las víctimas indirectas, en especial de la señora Verónica Villaseñor quien, junto a su familia, ha convertido su historia en una lucha tenaz y un ejemplo de perseverancia y esperanza en la búsqueda de justicia.

Arroyo Martínez refrendó su compromiso de seguir alzando la voz por los derechos de las mujeres, por el acceso pleno a la justicia y por todas aquellas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.

La legisladora destacó también la aportación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyos argumentos presentados fueron considerados en la resolución de la SCJN.

Cabe recordar que en febrero de 2023, un juez dictó 50 años de prisión al responsable del feminicidio; sin embargo, un tribunal redujo la pena a 42 años y seis meses, decisión que fue impugnada por las víctimas indirectas. Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte, donde el Pleno determinó mantener la sentencia original, reafirmando así el compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.

