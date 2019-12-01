Brissa Arroyo  sigue sumando esfuerzos con Buenas Acciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 18:53:12
Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- La Diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Brissa Arroyo, hizo un reconocimiento a la labor que realiza Grisel Tello Pimentel al  frente del Sistema DIF estatal.

En una reunión de trabajo , la Congresista Local y Grisel Tello coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos y hacer equipo en la atención de la salud mental y la discapacidad intelectual.

Destacaron que haciendo trabajo en equipo se puede llegar más lejos, cumplir más metas y contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva y de respeto.

En ese sentido, Brissa Arroyo, -integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura,- informó que estará respaldando las olimpiadas estatales especiales que se realizan a través de Special Olympics el próximo 19 de septiembre.

Por lo que en esta reunión estuvieron también Karen Aideé Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics en Michoacán y Aphril García, joven atleta que ha representado a nuestro estado en diversas competencias,  quienes explicaron que la visión de esta fundación es hacer un mundo inclusivo y que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida activa y saludable.

La Diputada Brissa Arroyo y Grisel Tello, destacaron en Aphril su talento, su fuerza, energía y que se ha convertido en un ejemplo de superación y que motiva a  más jóvenes.


Special Olympics tiene representación en 28 estados del país, y con su labor integra a la sociedad a personas con discapacidad intelectual dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad.  El juramento de los Atletas de Special Olympics es “Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento”.

